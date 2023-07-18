Спасение планеты увидели в нарциссах

Euronews: в Британии предложили кормить коров нарциссами ради снижения выбросов метана

Ученые из Великобритании предложили кормить коров нарциссами ради снижения выбросов метана. О том, что спасение планеты увидели в цветах, сообщает Euronews.

Галатамин, который содержится в нарциссах, нейтрализует метан. Эксперимент показал, что включение в рацион крупного рогатого скота экстракта из цветов существенно сокращает количество парниковых газов в отрыжке животных. Кроме того, ученые считают, что нарциссы улучшат пищеварение животных.

«Мы ожидаем, что скот начнет лучше усваивать белкок. Это позволит снизить количество белковых добавок в комбикорме, так как животные будут получать больше необходимых элементов из растительности», — рассказал менеджер по техническим услугам в специализирующейся на производстве кормов для животных компании Rumenco Элисон Бонд.

В апреле Великобритании предрекли провал в борьбе с коровьей отрыжкой. Аналитики центра Green Alliance заявили, что существующих мер по сокращению выбросов метана недостаточно — с такими усилиями стране не удастся сократить даже половины запланированного объема эмиссии.