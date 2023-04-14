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21:00, 14 апреля 2023Среда обитания

Великобритании предрекли провал в борьбе с коровьей отрыжкой

Green Alliance: мер Великобритании недостаточно, чтобы сократить метановую эмиссию на 30%

Фото: Lano Lan / Shutterstock / Fotodom

Существующих мер Великобритании по сокращению выбросов метана оказалось недостаточно — с такими усилиями стране не удастся сократить и половины запланированного объема эмиссии. Провал в борьбе с опасным газом, одним из основных источников которого является коровья отрыжка, государству предрекли аналитики центра Green Alliance в своем отчете, пишет The Guardian.

В рамках глобального обязательства по метану Великобритания должна сократить выбросы этого парникового газа на 30 процентов (относительно уровней 2020-го) к 2030 году. Для этого, среди прочего, власти собрались с 2025 года закупать специальный корм для рогатого скота и с 2028 года запретить отправлять биоразлагаемые отходы на свалки.

Однако в Green Alliance утверждают, что этого недостаточно — такими темпами Великобритания сократит эмиссию метана лишь на 14 процентов к запланированному сроку. Аналитики отметили, что британские министры отклонили важную для решения проблемы инициативу — запрет на сжигание попутного газа на буровых платформах в Северном море.

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«Существующие меры по борьбе с выбросами метана в Великобритании совершенно недостаточны, но еще не поздно изменить ситуацию. Правительство должно выпустить план по сокращению выбросов метана более чем на 43 процента. Это поможет нам приблизиться к чистому нулю», — заявил представитель Green Alliance Лиам Харди.

Однако британские власти оспорили выводы исследования. По словам источника The Guardian в правительстве, Великобритания уже приняла оперативные и амбициозные меры по сокращению эмиссии метана. Собеседник издания считает, что выбросы этого газа уже снизились на 62 процента с 1990 по 2020 год. «Мы осознаем необходимость сделать больше, поэтому мы идем дальше и быстрее, чтобы сократить выбросы в соответствии со стратегией чистого нуля и углеродными бюджетами, а также глобальным обязательством по метану», — заключили в британском правительстве.

Нина Ташевская
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