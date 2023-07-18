Россиянам раскрыли способы продать квартиру дороже

Риелтор Краснощекова: чтобы продать квартиру дороже, не следует завышать цену

Продать квартиру дороже поможет адекватно установленная цена, отсутствие проблем с документами и генеральная уборка. Способы выгодно избавиться от недвижимости раскрыли россиянам представители рынка, пишет «Банки.ру».

«Слишком завышенная цена заставит вас потом продать квартиру дешевле», — рассказала риелтор Евгения Краснощекова. Эксперт пояснила, что покупатели часто следят за объявлениями с завышенной ценой — оно может долго висеть на сайте и не вызывать реального интереса. «Потом собственник начинает снижать цену, но для покупателей это объявление уже примелькалось, и они задаются логичным вопросом: "Что с квартирой не так, если она продается так долго?" Поэтому если сразу указать адекватную цену, продать можно быстрее и выгоднее», — объяснила специалистка.

Проверить цены на адекватность можно, посмотрев похожие объявления на популярных сервисах для поиска квартир. При этом стоит учитывать, что значительное влияние на стоимость оказывает этаж: так, для первого показатель должен быть меньше в среднем на 10-15 процентов, а для последнего — на 3-5 процентов.

Дороже продать квартиру, по словам экспертов, также помогут услуги хоумстейджинга, профессиональные фотографии в объявлении, подробное описание преимуществ жилья, правильно выбранное время для организации просмотра и помощь продавцов-профессионалов.