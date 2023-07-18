У сына Михаила Ефремова развилась надпочечниковая недостаточность

У сына актера Михаила Ефремова Николая развилась надпочечниковая недостаточность

У сына российского актера Михаила Ефремова Николая развилась надпочечниковая недостаточность на фоне травмы после падения с третьего этажа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в настоящий момент артист питается через трубку и дышит при помощи кислородной маски. В Mash также назвали информацию о переводе Ефремова в другую больницу не соответствующей действительности.

У пострадавшего актера нарушена работа почек и надпочечников. Ему ставят капельницы и колют препарат кортизол для стабилизации показателей и восстановления водно-электролитного баланса.

Николай Ефремов — младший сын актера Михаила Ефремова, родившийся 16 августа 1991 года. 30 июня стало известно, что Николай выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве и с тяжелыми травмами был доставлен в реанимацию.