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14:41, 16 июля 2023Культура

Стало известно о переводе выпавшего из окна сына Ефремова в другую больницу

Baza: выпавшего из окна сына Михаила Ефремова переведут в соматопсихиатрическое отделение

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ

Сына Михаила Ефремова Николая переведут в другую больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно источникам медиа, психиатр посоветовал перевести 31-летнего пациента в другую больницу, где есть соматопсихиатрическое отделение. Решение о переводе было принято в связи с моральным состоянием Ефремова.

Также журналистам Baza стало известно, что выпавший из окна в конце июня Николай Ефремов все еще находится в тяжелом состоянии. Однако он сам дышит, находится в сознании и может шевелить руками и ногами. При этом мужчина остается в аппарате фиксации тазовой кости.

Выписку из реанимации запланировали на понедельник. По словам источников Baza, Николаю Ефремову может потребоваться еще несколько операций.

Николай Ефремов — младший сын актера Михаила Ефремова, родившийся 16 августа 1991 года в браке с актрисой Евгенией Добровольской. 30 июня сообщалось, что Николай выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве и с тяжелыми травмами был доставлен в реанимацию.

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    Андрей Ставицкий
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