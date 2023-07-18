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19:48, 18 июля 2023Мир

Страны ЕС и Латинской Америки не согласовали итоговое заявление на саммите

Страны ЕС и Латинской Америки не согласовали итоговое заявление на саммите из-за Украины
Шарль Мишель

Шарль Мишель. Фото: Johanna Geron / Reuters

Участники саммита Европейского союза (ЕС) и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) не смогли согласовать итоговое заявление из-за разногласий по Украине. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, текст декларации доступен на сайте ЕС.

«Я не могу сообщить об успехе по итоговому заявлению. Но этот саммит стал огромным успехом, 60 государств смогли договориться по всем пунктам итогового заявления, и лишь одна страна отказалась утвердить один параграф, — сказал он.

Ранее Глава Евросовета Шарль Мишель передумал приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит Европейский союз — Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК). Отмечается, что Европа нуждается в союзниках на Глобальном Юге на фоне спецоперации, поэтому на мероприятии Евросоюз нацелен на создание таких связей.

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    Виктория Кондратьева
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