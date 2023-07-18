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10:57, 18 июля 2023Силовые структуры

19-летний юноша попытался поджечь релейный шкаф в Ижевске и попал под следствие

В Удмуртии задержали 19-летнего юношу, пытавшегося поджечь оборудование на железной дороге

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Удмуртии 19-летнего парня задержали за диверсию на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, днем 14 июля фигурант пришел на перегон в Ленинском районе Ижевска и пытался сжечь релейный шкаф. Однако у него ничего не получилось, и серьезного пожара не произошло. Движение поездов также продолжилось в привычном графике.

Вскоре силовики установили личность поджигателя. Им оказался безработный юноша. Он рассказал, что действовал по указаниям заказчика из социальной сети. За «работу» ему обещали 15 тысяч рублей, но так и не заплатили. Теперь в отношении россиянина возбудили дело по статье 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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    Екатерина Власова
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