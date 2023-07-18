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17:02, 18 июля 2023Бывший СССР

Киев решил отремонтировать Каховскую ГЭС

Правительство Украины утвердило экспериментальный проект ремонта Каховской ГЭС

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Правительство Украины решило отремонтировать Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС). Об утверждении экспериментального проекта рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина.

По словам премьера, на первом этапе Киев рассчитывает спроектировать необходимые для ремонта инженерные конструкции и подготовить базу для восстановления.

Второй этап включает строительные работы, и его Украина планируют начать после занятия Херсонской области. «Проект рассчитан на два года», — сообщил Шмыгаль.

Ранее в Херсонской области рассказали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) месяцами планомерно обстреливали Каховскую ГЭС, именно поэтому для ее разрушения хватило небольшого удара.

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    Алевтина Запольская
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