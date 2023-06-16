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13:54, 16 июня 2023Бывший СССР

В Херсонской области рассказали о разрушивших Каховскую ГЭС ударах ВСУ

Сальдо: для разрушения Каховской ГЭС хватило небольшого удара ВСУ из-за прошлых обстрелов

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Врио губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) месяцами планомерно обстреливали Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС), поэтому для ее разрушения хватило небольшого удара. Его слова приводит РИА Новости.

«Украинская сторона начала планомерно разбивать верхнюю часть Каховской плотины, это те шандоры, которые большей частью металлические. Поэтому ракеты, попадая в них, разламывали ее, но она еще держалась», — сказал он.

Сальдо отметил, что за месяцы обстрелов инженерная часть плотины, которая находилось на доступном уровне для ракет, была приведена в состояние «папиросной бумаги». По этой причине хватило небольшого удара, чтобы плотина разрушилась, а вода хлынула, добавил врио главы региона. Он подчеркнул, что это был расчет, точно предусмотренный удар. Как утверждает Сальдо, украинская сторона знала о последствиях.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить последствия.

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    Кристина Есикова
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