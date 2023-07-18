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20:09, 18 июля 2023Ценности

Николь Кидман объяснила решение сняться в мини-юбке для обложки журнала

Актриса Николь Кидман объяснила решение сняться в топе и мини-юбке для журнала

Фото: John Phillips / Getty Images

Австралийская и американская актриса Николь Кидман объяснила решение сняться в откровенном наряде на обложке журнала Vanity Fair в 2022 году. Соответствующую информацию публикует People.

Известно, что для голливудского номера упомянутого издания 56-летняя знаменитость предстала в комплекте, состоящем из мини-юбки и короткого топа, демонстрируя кубики пресса на животе. Звезда призналась, что выбрала данный образ, который подвергся критике общественности, не думая о последствиях.

«Я сделала случайный сумасшедший выбор. Я называю это подростковым решением, потому что никогда не думаю об эффекте, который оно окажет», — заявила Кидман.

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При этом актриса уточнила, что не интересуется реакцией фанатов на ее внешний вид, поскольку это может ограничить ее в действиях. «Это помешает мне делать то, что я хочу. А я действительно желаю оставаться свободной. Тогда меня все уговаривали одеться иначе, но я приняла решение и несла за него ответственность», — заключила она.

Ранее в июле Николь Кидман вышла в свет в оголяющем тело наряде. Знаменитость посетила премьеру телесериала Special Ops, которая была организована платформой Paramount+ и журналом Vanity Fair. Звезда появилась на публике в черном обнажающем фигуру платье с объемным цветком на груди.

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    Екатерина Ештокина
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