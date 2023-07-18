Собянин рассказал о развитии онкологической помощи в Москве

Собянин рассказал о новых центрах лучевой терапии в Москве

В столице работают 13 центров лучевой терапии. О развитии онкологической помощи в городе рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Последние годы "золотым стандартом" лечения онкологических заболеваний все чаще становится лучевая терапия», — сообщил глава столицы.

Собянин отметил, что новый лучевой центр появится в онкологической клинике МКНЦ имени Логинова — ее введут в эксплуатацию в ближайшее время. Еще один центр будет действовать на базе Московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) «Коммунарка».

Помимо этого, в городе создано пять онкологических центров, оснащенных всем необходимым для оказания полной помощи пациентам.

Ранее стало известно, что лучевой центр на территории «Коммунарки» планируют открыть в конце 2023 года или в начале 2024-го. Собянин подчеркнул, что его оснастят самыми современными технологиями.