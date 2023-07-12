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13:13, 12 июля 2023Россия

Собянин заявил о создании «медицинского города мирового уровня» в Коммунарке

Собянин: в Новой Москве создали не просто больницу, а медицинский город мирового уровня

Фото: Денис Воронин / Агентство «Москва»

Московский многопрофильный клинический центр (ММКЦ) «Коммунарка», построенный в Новой Москве, является комплексом мирового уровня. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Решили создать в Новой Москве свой медицинский город, не больницу, а медицинский центр мирового уровня», — рассказал глава столицы.

Собянин назвал «Коммунарку» больницей завтрашнего дня и подчеркнул, что строительство комплекса велось с учетом опыта проектирования медицинских технологий в ведущих странах мира — Германии, Швеции, США и Южной Корее.

Мэр столицы отметил, что в 2020 году «Коммунарка» стала известным на весь мир центром по борьбе с коронавирусом. Тогда рядом с капитальными зданиями построили множество временных сооружений, оборудованных передовой техникой.

В 2023 году в «Коммунарке» достроили практически все корпуса. Собянин добавил, что этой больнице также придали статус одного из пяти онкологических центров столицы. Сейчас на территории комплекса завершают строительство лучевого центра, оснащенного самыми современными технологиями — его планируют сдать в эксплуатацию в конце 2023 года или в начале 2024-го.

Ранее мэр Москвы рассказал о планах развития детского здравоохранения в столице. Он отметил, что за последние 12 лет в городе было построено 39 медицинских объектов — детских поликлиник, больниц и перинатальных центров.

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    Варвара Родикова
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