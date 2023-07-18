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12:08, 18 июля 2023Силовые структуры

Россиянина задержали за попытку взорвать машину главы района

Под Воронежем мужчину задержали за попытку взорвать машину главы Рамонского района Фролова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Воронежской области 46-летнего мужчину задержали за попытку подорвать главу Рамонского района Николая Фролова четыре года назад. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Преступление было совершено 26 декабря 2019 года. Когда чиновник открыл дверь служебной машины, припаркованной недалеко от его дома, сработало прикрепленное к машине взрывное устройство. В результате Фролов выжил, однако получил тяжелые травмы и осколочные ранения.

В течение четырех лет преступление оставалось нераскрытым. Лишь в 2023 году правоохранителям удалось установить личность мужчины, который хотел избавиться от главы района. Сейчас следователи выясняют мотивы преступления.

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    Елизавета Новикова
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