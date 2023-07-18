Певица Наргиз назвала российский шоу-бизнес лицемерным и лживым

Узбекская певица Наргиз Закирова, которой запретили въезд в Россию до 2072 года, назвала российский шоу-бизнес лицемерным. Об этом она сообщила в интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом), доступном на YouTube.

Исполнительница заявила, что обладает принципиальностью, а потому была не принята обществом российских артистов. Она добавила, что не поддерживала связь ни с кем из представителей шоу-бизнеса, кроме певца Шуры, которого Закирова назвала родственной душой.

«Если ты в этой обойме, грубо говоря, значит, ты должен... И никак по-другому ты в ней не можешь задержаться. Должен лицемерить, предавать, лгать, давать — имею в виду спать [с кем-то]. Ты должен обладать всеми эти низменными и поганейшими качествами. Для меня это было дикостью, и я сказала: "Нет, ребята, я просто не смогу этого сделать"», — заявила певица.

Говоря о творческих планах, Наргиз заявила, что собирается записать песню на украинском языке, а также отметила, что планирует выпустить альбом из русскоязычных и англоязычных композиций.

Ранее Закирова жестко отреагировала на анонс концерта российской исполнительницы Ирины Дубцовой в Ташкенте.