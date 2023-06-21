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13:28, 21 июня 2023Культура

Наргиз Закирова жестко отреагировала на концерт Ирины Дубцовой в Ташкенте

Наргиз Закирова жестко отреагировала на предстоящий концерт Ирины Дубцовой в Ташкенте
Ирина Дубцова. Архивное фото

Ирина Дубцова. Архивное фото. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Узбекская певица Наргиз Закирова, который запретили въезд в Россию до 2072 года, жестко отреагировала на анонс концерта российской исполнительницы Ирины Дубцовой в Ташкенте. Об этом сообщается в Telegram-канале StarHit.

Закирова опубликовала фото афиши выступления Дубцовой, которое должно состояться 25 июня, и написала: «Чего вся эта ****** в Ташкент прется». Позже исполнительница удалила свой пост.

В октябре прошлого года Наргиз возмутилась, увидев на одной из улиц города баннеры с афишей концерта Филиппа Киркорова. «Понаехали, *****», — прокомментировала исполнительница выступление певца. Артист, в свою очередь, заявил, что недавно Наргиз сама хотела улучшить с ним отношения: «Наргиз, чтобы материться, даже голосовые связки не нужны. А чтобы в сторону того, перед кем еще вчера заискивала, лебезила, и совесть не пригодится».

Ранее депортированная из России Наргиз выставила на продажу свою песню.

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    Анастасия Астахова
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