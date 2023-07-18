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20:36, 18 июля 2023Силовые структуры

Россиянин избивал ногами десятилетнего сына и попал под суд

В Архангельске будут судить отца, избивавшего ногами и ремнем десятилетнего сына

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Архангельске суд рассмотрит дело 33-летнего местного жителя, истязавшего своего десятилетнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с сентября 2020 года по апрель 2023-го фигурант регулярно избивал мальчика руками, ногами и ремнем. Кроме того, ребенку не обеспечили нормальные условия проживания.

Отмечается, что обвиняемый признал вину частично и заявил, что бил сына в воспитательных целях. Заявление на отца написала мать несовершеннолетнего, так как она не смогла сама предотвратить насилие со стороны мужа.

По факту произошедшего возбуждено дело по пунктам «г», «д» части 2 статьи 117 («Истязание несовершеннолетнего с особой жестокостью») и статьи 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним») УК РФ.

Уточняется, что сейчас потерпевший находится в специализированном учреждении.

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    Екатерина Власова
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