В России подешевела одежда

ЦРПТ: в России подешевели пуховики на 15 процентов

В России снизились цены на одежду. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваза Юсупова.

«Российские производители активно работают над замещением зарубежных компаний, которые покинули российский рынок. Согласно аналитическим данным, выросло не только производство, но и продажи одежды», — заявил Юсупов.

По его словам, по сравнению с 2022 годом пуховики подешевели на 15 процентов, и теперь их стоимость составляет от 8,4 тысячи рублей. Также на 15 процентов снизились цены на плащи — до 6,4 тысячи рублей. В то же время стоимость ветровок упала на шесть процентов, и на данный момент их можно приобрести от 3,3 тысячи рублей. Куртки теперь продаются от 3,8 тысячи рублей, цены на них снизились на 17 процентов. При этом средняя цена блузок не изменилась и составляет одну тысячу рублей.

В мае сообщалось, что цены на одежду, обувь и аксессуары после ухода иностранных брендов из России выросли на 30 процентов. Такие данные по рынку привела генеральный директор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс. Главными причинами подорожания стали сложности с логистикой и уменьшение скидок, считает генеральный директор агентства по масштабированию фешн-брендов «Штаб» Станислава Нажмитдинова.