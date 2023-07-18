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10:46, 18 июля 2023Россия

Собянин рассказал о результатах работы инвестиционного портала Москвы

Собянин рассказал о результатах работы инвестиционного портала Москвы за девять лет

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Инвестиционный портал Москвы посетили свыше 20 миллионов раз с момента его запуска в 2014 году. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин, описывая результаты девятилетней работы онлайн-площадки в своем Telegram-канале.

Портал содержит сведения о мерах поддержки промышленности, налоговых режимах и льготах, объектах городского имущества, выставленных на торги. На сайте работает около 30 онлайн-сервисов для предпринимателей — с их помощью можно направить на рассмотрение инвестиционные проекты, а также подать заявки на налоговые льготы, займы и субсидии.

Самым популярным инструментом у пользователей площадки стала электронная запись на осмотр объекта торгов — помещений под развитие бизнеса, нестационарных торговых точек и земельных участков. Кроме того, популярностью пользуется инвестиционная карта — с помощью этого сервиса можно подобрать площадку для бизнеса с учетом инфраструктуры района, целевой аудитории, а также пешей и транспортной доступности объекта. Еще один востребованный сервис — «Московский инвестор» — помогает предпринимателям оперативно получить ответы на возникшие вопросы и внести свои предложения.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовал второй этап приема заявок на гранты для малого и среднего предпринимательства. С помощью этих средств столичные предприниматели смогут компенсировать часть расходов на покупку и лизинг оборудования.

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    Варвара Родикова
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