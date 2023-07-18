Количество осадков в Москве превысило четверть месячной нормы

В отдельных районах Москвы менее чем за час выпало свыше четверти месячной нормы осадков

В некоторых районах Москвы менее чем за час количество осадков превысило четверть месячной нормы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Комплекс городского хозяйства столицы.

«В период с 14:00 до 15:00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. В отдельных районах менее чем за час выпало свыше четверти месячной нормы осадков», — говорится в сообщении.

Большая часть осадков пришлась на Центральный административный округ, где выпало 23 миллиметра, а также на Северо-Восточный округ (22 миллиметра) и Северный округ (21 миллиметр). По данным Комплекса, порывы ветра достигали на юге столицы 20 метров в секунду.

Ранее в сети появились кадры последствий сильного ливня, обрушившегося на столицу 18 июля. На видео можно было увидеть утопающие в воде автомобили и идущих по лужам москвичей — вода в некоторых местах доходила до колен.