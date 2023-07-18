Появились кадры последствий ливня в Москве

Опубликованы кадры улиц Москвы, подтопленных в результате сильного ливня

В сети появились кадры последствий сильного ливня, обрушившегося на столицу 18 июля. Соответствующее видео публикует РБК.

На видео можно увидеть утопающие в воде автомобили и идущих по лужам москвичей — вода в некоторых местах достигает колена.

В отдельных районах столицы выпало свыше четверти месячной нормы осадков. В Telegram-канале Комплекса городского хозяйства правительства Москвы говорится, что наибольшее количество осадков зафиксировано в ЦАО (23 миллиметра), СВАО (22 миллиметра) и САО (21 миллиметр).

Ранее на видео попала подтопленная улица Новый Арбат. На записи можно увидеть, как желтый автомобиль марки «Жигули» по колеса погрузился в воду, вышедший из машины водитель толкает его вперед. В аналогичной ситуации оказался ряд других машин, из-за чего на улице образовалась пробка.

От сильного ливня также пострадали здания Госдумы и Совета Федерации.