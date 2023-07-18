Ветеринары в США спасли гремучую змею, проглотившую мышь вместе с мышеловкой

В американском городе Эспаньола, штат Нью-Мексико, гремучая змея проглотила мышь вместе с мышеловкой и выжила. Об этом сообщает The Telegraph.

Организация Cottonwood Rehab опубликовала в соцсети фотографию рептилии, на которой видно, что из ее живота выступают углы мышеловки. «Она поймала мышь, но не поняла, что та застряла в мышеловке», — говорится в сопроводительном тексте.

На снимках «до» и «после» видно, что гремучую змею спасли ветеринары, проведя хирургическую операцию.

Как долго мышеловка размером 10 на 4 сантиметра провела в животе рептилии, неизвестно. Когда инородный предмет удалили из тела змеи, мышь оказалась целой. Поскольку змеям требуется от трех до пяти дней, чтобы полностью переварить добычу, мышь, скорее всего, была съедена недавно.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы попала в одну из подмосковных больниц после укуса гремучей змеи, которую держала в качестве домашнего питомца. Известно, что до марта 2022 года пострадавшая занималась торговлей экзотическими животными.