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20:13, 18 июля 2023Забота о себе

Врач назвала главные отличия симптомов кишечной инфекции от пищевого отравления

Гастроэнтеролог Глушко: пищевое отравление отличается от ротавируса скоростью интоксикации

Фото: Yurii Maslak / Shutterstock / Fotodom

Врач-гастроэнтеролог Ольга Глушко назвала главные отличия симптомов пищевого отравления от различных ротавирусных инфекций. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам Глушко, пищевое отравление отличается от кишечной инфекции скоростью интоксикации организма. При отравлении тошнота, диарея и рвота начинаются через два-четыре часа у всех, кто употреблял в пищу некачественные продукты или плохо вымытые овощи и фрукты. Помимо классических симптомов, человек в этом состоянии может страдать от головной боли, боли в верхней части живота, общей слабости, а температура тела может немного повыситься, добавила врач.

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В то же время любые кишечные инфекции спровоцированы вирусом, поэтому самочувствие может ухудшиться в период от двух до пяти дней после заражения, объяснила Глушко. При этом вирус может проникнуть в организм не только из продуктов питания, но и с зараженной водой или воздушно-капельным путем. Гастроэнтеролог предупредила, что симптомы ротавируса схожи с признаками отравления, но, в отличие от него, частая диарея и рвота не приносят облегчения.

Характерные признаки ротавирусной инфекции — высокая температура до 38-39 градусов, частая рвота, которая не приносит облегчения, обильный водянистый стул, боль в животе в виде кишечных спазмов, потеря аппетита и вялость

Ольга Глушко гастроэнтеролог

В заключение Глушко рекомендовала обращаться за медицинской помощью как при признаках отравления, так и при кишечной инфекции, особенно если заболели дети или пожилые люди.

Ранее Минздрав Оренбургской области сообщил о массовом отравлении детей в нескольких детских садах Орска. Предполагается, что дети отравились некачественным йогуртом.

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    Наталья Обрядина
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