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10:42, 18 июля 2023Интернет и СМИ

Покинувший Россию комик описал жизнь после эмиграции словами «мне не просто»

Комик Михаил Шац описал жизнь после эмиграции из России словами «мне не просто»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Известный стендап-комик и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента), ранее покинувший Россию, описал свою жизнь после эмиграции в Израиль словами «мне не просто». О жизни в новой стране он рассказал в интервью телеканалу «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента), доступном на YouTube.

«Это строительство жизни с нуля, я немолодой дядька уже, я молодюсь, конечно, но надо отдавать себе отчет — есть пределы какие-то. Да, мне не просто», — высказался Шац об эмиграции.

Комик рассказал, что живет в маленькой съемной квартире-студии. «У меня комнатка такая, за ней Тель-Авив шумный, ничего, нормально вполне. Хожу в школу, учился, ездил на автобусе», — рассказал он о жизни в Израиле. Юморист пояснил, что занимался изучением иврита. «Я очень увлекся изучением иврита, это было спасением моим каким-то в определенный момент, потому что это занимало массу времени», — заключил он.

Ранее Михаил Шац назвал главную сложность эмиграции. Комик признался, что тоскует по дому, однако потенциальную поездку в Россию считает слишком рискованной.

Говоря о переезде в Израиль, юморист утверждал, что доволен жизнью в этой стране. При этом он также отмечал, что жизнь в Израиле течет в другом ритме, что может быть непривычно россиянам.

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    Олег Давыдов
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