Одержимый знакомой мужчина тайком снимал ее обнаженной в душе

My London: извращенец установил камеры и тайком снимал на видео принимающую душ женщину

Житель Великобритании установил скрытые камеры для съемки принимающей душ обнаженной женщины. Об этом сообщает My London.

47-летнего Джеймса Фернандеса задержали после того, как он попытался снять под столом ноги посетительниц ресторана в Лондоне. Позже выяснилось, что он, по собственному признанию, был одержим женщиной, у которой выполнял хозяйственные работы по дому. Потерпевшая нашла в своей спальне скрытую камеру и сообщила об этом в полицию. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у британца электронные устройства, на которых обнаружили множество снимков, сделанных втайне от хозяйки дома.

В мобильном телефоне британца полицейские нашли доказательства существования еще одной камеры, которая была установлена в потолке ванной потерпевшей. На карте памяти хранились пять видео, на которых Фернандес заснял интимные места знакомой, когда она выходила из душа. Кроме того, он натягивал себе на лицо ее трусики и фотографировал себя в таком виде. Мужчина был задержан и предстал перед судом. После ареста он расплакался и признал, что является извращенцем.

Потерпевшая заявила в суде, что действия британца оказали негативное влияние на ее психическое состояние. «Мне пришлось съехать из дома в тот же день. Я не возвращалась туда в течение месяца. Мне пришлось сменить все ключи и замки», — рассказала она.

Мужчина полностью признал вину и был приговорен к году тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что 48-летний Дэвид Гловер из Великобритании тайком снял десятки обнаженных моделей и попал за решетку. В течение следующих десяти лет он будет числиться в реестре преступников, совершивших половые преступления.