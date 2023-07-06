Фотограф тайно снял десятки обнаженных женщин и попал за решетку

The Sun: в Великобритании фотограф тайно снял 100 обнаженных женщин и попал за решетку

48-летний Дэвид Гловер, фотограф из Великобритании, тайком снял десятки обнаженных моделей и попал за решетку. Об этом сообщает The Sun.

39-летняя бывшая модель Мишель Фаро, работавшая с Гловером, рассказала, что знала его с юности. Он фотографировал ее в нижнем белье, купальниках и вечерних платьях для модельного портфолио. «Дэвид всегда помогал мне раскрепоститься и говорил, что я хорошо выгляжу. Мне всегда нравились его фотографии», — говорит модель. Благодаря снимкам Гловера Фаро удалось построить карьеру модели. Она продолжала близко общаться с мужчиной в течение почти 20 лет и пригласила его фотографом на свою свадьбу в 2018 году.

В марте 2019 года Фаро наткнулась на публикацию своей коллеги в социальной сети. Модель утверждала, что Гловер тайно снимает женщин, пряча скрытые камеры в раздевалках. Фаро поговорила с коллегой и порекомендовала ей обратиться в полицию. «Я убедила себя, что, поскольку мы с Дэвидом были друзьями, он ни за что бы так со мной не поступил», — рассказывает она.

Два года спустя Фаро узнала, что Гловера арестовали за вуайеризм. Сообщалось, что полиция обнаружила у него 900 видеозаписей более 100 переодевающихся женщин. Гловер тайно снимал их, пряча камеру в будильники в раздевалках своих студий. Фаро решила связаться с полицией, опасаясь, что попала в число пострадавших моделей.

Сотрудники правоохранительных органов попросили женщину прислать свои фотографии, а также даты съемок с Гловером. Спустя некоторое время Фаро получила на электронную почту свои обнаженные снимки. Затем сотрудник полиции позвонил и рассказал, что фотограф записал 40-минутное видео, на котором она переодевается во время съемок в 2015 году.

Шокированная Фаро вскоре дала показания полиции. Гловер отрицал свою вину в течение года, однако, представ перед судом в 2022 году, признался, что занимался вуайеризмом. Мужчину приговорили к одному году и восьми месяцам тюремного заключения. В течение следующих десяти лет он будет числиться в реестре преступников, совершивших половые преступления.

После произошедшего Фаро отказаться от карьеры модели. «Теперь я даже не могу пойти в туалет в общественном месте, не убедившись в отсутствии скрытых камер. Дэвид заставил меня все переосмыслить», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что в Великобритании полицейский тайком организовал съемку на видео женщины, которая раздевалась перед душем. 30-летний офицер транспортной полиции разместил свой iPad на подоконнике ванной комнаты частного дома и снимал женщину в течение почти шести минут.