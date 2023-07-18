Парень выбрал неудачный наряд для свидания и пожалел об этом

Пользователь Reddit с ником nothingbutregrts рассказал о неудачном выборе наряда для свидания. Парень решил надеть штаны, которые оказались ему велики, и пожалел об этом во время встречи с девушкой.

Герой истории рассказал, что познакомился с девушкой в приложении Bumble. Готовясь к свиданию, автор поста долго выбирал, что надеть, и его сосед по комнате предложил свои штаны. Еще до свидания он понял, что они ему велики, но решил, что справится с этим, если будет незаметно придерживать их рукой.

Парень отметил, что они с новой знакомой отлично провели время в ресторане. Проводив после свидания девушку до дома, он решил на прощание обнять ее. Однако как только рассказчик перестал придерживать штаны, они упали.

«Гравитация оказалась беспощадной. Тут же я почувствовал прохладный ветерок в районе коленей. Одной рукой я попытался натянуть штаны, но было поздно. Мое лицо стало пунцовым, а девушка, опустив взгляд, могла разглядеть мое нижнее белье», — поделился парень.

По его словам, новая знакомая отнеслась к произошедшему с юмором. Герой истории добавил, что они договорились с девушкой о втором свидании.

В комментариях поддержали героя истории. «Если бы это был фильм, то именно так начиналась бы счастливая история любви», «Спасибо, что рассказали! (...) Эту историю вы будете передавать из поколения в поколение», «Я бы отреагировала точно так же, как и эта девушка», — писали комментаторы.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как обнаружил неожиданную находку у входной двери. Он прикрепил к посту фотографию сырых куриных лап, которые кто-то подложил ему на порог.