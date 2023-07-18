Стало известно содержимое доставленного в здание ВГТРК подозрительного конверта

Baza: в конверте, доставленном в здание ВГТРК, оказалась питьевая сода с примесями

В подозрительной анонимной посылке, доставленной в здание ВГТРК на имя главы холдинга Олега Добродеева, не оказалось опасных веществ. Об этом сообщает Baza в Telegram.

«Эксперты установили, что внутри были смешаны несколько прозрачных сыпучих веществ: питьевая сода с примесями моностеарата глицерина (эмульгатор в пищевых продуктах) и эрукамида (добавки предназначены для снижения трения поверхности пленок)», — отметило издание. По его данным, пока не известно, кто и зачем отправил этот конверт.

14 июля стало известно, что в здание ВГТРК была доставлена подозрительная посылка. В конверте находилось белое вещество неизвестного происхождения. Как сообщил источник «Ленты.ру», конверт был адресован главе холдинга Добродееву. Предполагалось, что в посылке могла содержаться взрывчатка.

Позднее специалисты Роспотребнадзора провели дезинфекцию здания. Они обработали комнату экспедиции ВГТРК и прилегающие к ней помещения. Конверт отправили на экспертизу в Центр гигиены и эпидемиологии.