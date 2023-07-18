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17:11, 18 июля 2023Силовые структуры

Россиянин надел форму полицейского и несколько месяцев патрулировал улицы

На Ставрополье безработный в форме полиции месяцами патрулировал улицы, он оштрафован

Фото: Илья Галахов / Коммерсантъ

Безработный житель поселка Пятигорский Ставропольского края несколько месяцев патрулировал улицы в форме сотрудника ДПС вместе с реальными инспекторами. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По данным издания, мужчина нашел форму капитана полиции, кепку гаишника и нагрудный знак и в мае начал патрулировать улицы.

Нарушителя выявили на Первомайской улице при очередной проверке, изучив записи с полицейских видеорегистраторов. С мая он выходил на пост как минимум пять раз. Его оштрафовали за нарушение ПДД, незаконное ношение формы и воспрепятствование исполнению обязанностей сотрудников полиции. При этом инспекторов, которые дежурили рядом с лжегаишником, могут наказать строже — им грозит уголовная статья о мошенничестве.

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    Варвара Митина
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