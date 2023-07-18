В Верховной Раде назвали сверхсложной ситуацию с энергосистемой Украины

Депутат Верховной Рады Нагорняк назвал ситуацию с энергосистемой Украины сверхсложной

На Украине сложилась сверхсложная ситуация с энергосистемой. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк в Telegram-канале украинского парламента.

По его словам, Всемирный банк оценил стоимость восстановления энергосистемы приблизительно в 10 миллиардов гривен (около 24 миллиардов рублей), поскольку более 26 подстанций в стране частично уничтожены.

Другая проблема, по словам Нагорняка, заключается в отсутствии иностранных компаний, которые могли бы участвовать в восстановлении. «Они боятся посылать своих специалистов», — объяснил он.

Депутат также сообщил, что украинские специалисты, необходимые для ремонта энергосистемы, были мобилизованы.

Ранее украинская энергетическая компания ДТЭК предупредила жителей страны, что предстоящая зима будет тяжелой из-за разрушения энергосистемы. Отопительный период 2022 года страна закончила в условиях, «когда 75 процентов тепловой генерации были разрушены или повреждены».