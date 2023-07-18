Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:18, 18 июля 2023Бывший СССР

В Верховной Раде назвали сверхсложной ситуацию с энергосистемой Украины

Депутат Верховной Рады Нагорняк назвал ситуацию с энергосистемой Украины сверхсложной

Фото: David Goldman / AP

На Украине сложилась сверхсложная ситуация с энергосистемой. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк в Telegram-канале украинского парламента.

По его словам, Всемирный банк оценил стоимость восстановления энергосистемы приблизительно в 10 миллиардов гривен (около 24 миллиардов рублей), поскольку более 26 подстанций в стране частично уничтожены.

Другая проблема, по словам Нагорняка, заключается в отсутствии иностранных компаний, которые могли бы участвовать в восстановлении. «Они боятся посылать своих специалистов», — объяснил он.

Депутат также сообщил, что украинские специалисты, необходимые для ремонта энергосистемы, были мобилизованы.

Ранее украинская энергетическая компания ДТЭК предупредила жителей страны, что предстоящая зима будет тяжелой из-за разрушения энергосистемы. Отопительный период 2022 года страна закончила в условиях, «когда 75 процентов тепловой генерации были разрушены или повреждены».

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    МОК объяснил процесс допуска россиян на Олимпиаду-2024

    Найден легендарный клад стоимостью десятки миллионов рублей

    Бывшую главу Ростовского облсуда взяли под стражу по делу о взятках

    В Верховной Раде назвали сверхсложной ситуацию с энергосистемой Украины

    Павел Дуров рассказал о нежелании покупать дома и самолеты

    Пограничники уничтожили атаковавший российский пункт пропуска дрон ВСУ

    Павел Дуров инвестировал миллионы в Telegram вместо покупки дома

    Названы тревожные признаки камней в почках

    Шесть туристов из Европы изнасиловали девушку на популярном курорте

    Автомобилистам дали совет на случай подтопления машины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости