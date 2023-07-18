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18:59, 18 июля 2023Силовые структуры

Россиянину выстрелили в лицо из-за просьбы поделиться сигаретой

В Тюмени неизвестный выстрелил в лицо мужчине из-за просьбы поделиться с ним сигаретой

Фото: Antlex Photography / Shutterstock / Fotodom

В Тюмени неизвестный выстрелил из травматического оружия в лицо местного жителя. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на слова родственника потерпевшего.

По данным издания, братья шли в магазин в микрорайоне Мелиораторов. По дороге один из них попросил сигарету у незнакомца. Тот в ответ выстрелил в лицо потерпевшего. Отмечается, что патрон был заряжен перцем. Затем нападавший стал бить родственников и требовать убежать от него.

Известно, что раненый не мог открыть глаза после выстрела, а на его лбу остался след от пули.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области суд арестовал на два месяца стримершу, избившую сына в прямом эфире.

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    Екатерина Власова
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