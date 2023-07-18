Силовые структуры
Россиянину выстрелили в лицо из-за просьбы поделиться сигаретой
В Тюмени неизвестный выстрелил в лицо мужчине из-за просьбы поделиться с ним сигаретой
В Тюмени неизвестный выстрелил из травматического оружия в лицо местного жителя. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на слова родственника потерпевшего.
По данным издания, братья шли в магазин в микрорайоне Мелиораторов. По дороге один из них попросил сигарету у незнакомца. Тот в ответ выстрелил в лицо потерпевшего. Отмечается, что патрон был заряжен перцем. Затем нападавший стал бить родственников и требовать убежать от него.
Известно, что раненый не мог открыть глаза после выстрела, а на его лбу остался след от пули.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области суд арестовал на два месяца стримершу, избившую сына в прямом эфире.