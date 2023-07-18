Россиянин совратил двух несовершеннолетних в интернете и получил 15 лет колонии

В Удмуртии осудили на 15 лет мужчину, совратившего 13-летнюю и 15-летнюю девочек в сети

В Удмуртии суд приговорил к 15 годам лишения свободы ранее судимого 40-летнего местного жителя, домогавшегося 13-летней и 15-летней девочек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней»), части 4 статьи 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»), части 1 статьи 135 («Развратные действия») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, с сентября 2021-го по июль 2022 года фигурант познакомился с двумя девочками в социальной сети. Он совращал их и домогался. Отмечается, что россиянин угрожал им насилием.