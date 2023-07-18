Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:39, 18 июля 2023Мир

Полянский рассказал о возмущении в ООН атакой ВСУ на Крымский мост

Полянский заявил, что дипломаты в кулуарах ООН возмутились атакой Киева на Крымский мост

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Дипломаты ряда стран в кулуарах ООН высказали возмущение в связи с атакой Киева на Крымский мост. Об этом в эфире телеканала Соловьев-Live заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Он отметил, что «как минимум удивление» ситуацией высказали дипломаты неангажированных стран. «Все прекрасно понимают, что это удар по мирной инфраструктуре. Они знают, что погибли невинные люди, и объяснить это какими-то военными потребностями практически невозможно», — сказал Полянский.

Теракт на Крымском мосту произошел 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате его автодорожное полотно было повреждено.

При взрыве пострадала девочка-подросток, которая ехала вместе с родителями на отдых. В настоящее время она находится в больнице, ее родителей спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Пентагон сравнил уровень боевой авиации России и Украины

    Новым гендиректором «дочки» Danone в России назначили главу Минсельхоза Чечни

    Пентагон предрек долгое и кровопролитное контрнаступление Украины

    ВСУ выпустили 67 снарядов по Донецку и Макеевке

    В Курской области сбили самодельный беспилотник

    Полянский рассказал о возмущении в ООН атакой ВСУ на Крымский мост

    Зеленский предрек дефицит в случае провала зерновой инициативы с Турцией и ООН

    Крупнейший на планете айсберг возобновил дрейф в Южном океане

    Армения отказалась стать средой для обхода санкций

    Производитель Durex прокомментировал информацию о намерении остаться в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости