Полянский рассказал о возмущении в ООН атакой ВСУ на Крымский мост

Полянский заявил, что дипломаты в кулуарах ООН возмутились атакой Киева на Крымский мост

Дипломаты ряда стран в кулуарах ООН высказали возмущение в связи с атакой Киева на Крымский мост. Об этом в эфире телеканала Соловьев-Live заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Он отметил, что «как минимум удивление» ситуацией высказали дипломаты неангажированных стран. «Все прекрасно понимают, что это удар по мирной инфраструктуре. Они знают, что погибли невинные люди, и объяснить это какими-то военными потребностями практически невозможно», — сказал Полянский.

Теракт на Крымском мосту произошел 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате его автодорожное полотно было повреждено.

При взрыве пострадала девочка-подросток, которая ехала вместе с родителями на отдых. В настоящее время она находится в больнице, ее родителей спасти не удалось.

