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04:00, 18 июля 2023Ценности

Белла Торн показала фигуру в бикини

Американская актриса Белла Торн показала фигуру в бикини

Фото: @bellathorne

Американская актриса и певица Белла Торн показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 25-летняя знаменитость позировала в синем бикини, которое обнажало ее ягодицы и нижнюю часть груди. Образ звезда дополнила широкополой соломенной шляпой, плетеной сумкой, солнцезащитными очками и объемными украшениями, в том числе браслетами и кольцами. Также девушка нарастила длинные ногти и распустила волосы.

Поклонники оценили внешний вид Торн в комментариях. «Очень красивая», «Предельно сексуальная», «Выглядишь как самая горячая русалка», «Самая шикарная и желанная женщина на земле», — восхитились пользователи сети.

В мае Белла Торн также показала селфи в откровенном наряде. 25-летняя знаменитость позировала в слитном синем купальнике с прямой линией декольте. Девушка предстала перед зеркалом в полный рост, согнув одну ногу в колене и демонстрируя стройную фигуру и покрытую татуировками кожу.

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    Карина Черных
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