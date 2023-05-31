Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:14, 31 мая 2023Ценности

Белла Торн показала фигуру в купальнике после помолвки

Актриса Белла Торн показала фигуру в синем купальнике на селфи после помолвки

Фото: @bellathorne

Американская актриса и певица Белла Торн показала селфи в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

25-летняя знаменитость позировала в слитном синем купальнике с прямой линией декольте. Девушка предстала перед зеркалом в полный рост, согнув одну ногу в колене и демонстрируя стройную фигуру и покрытую татуировками кожу. При этом она распустила уложенные волнами волосы и дополнила образ браслетами, кольцами и серьгами.

Кроме того, в одной из публикаций в аккаунте Торн сообщила о своей помолвке, выложив фото с кольцом на безымянном пальце. Известно, что ее избранником стал кинопродюсер Марк Эммс.

Ранее Белла Торн также снялась в откровенном виде. 25-летняя знаменитость поделилась с подписчиками снимком, на котором она позировала обнаженной в ванной комнате.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости
    Кадыров призвал ввести военное положение после атаки беспилотников на Москву. Что еще заявили в России?
    В Сеуле призвали граждан готовиться к эвакуации после пуска ракеты КНДР
    Белла Торн показала фигуру в купальнике после помолвки
    Слуцкий высказался об атаке дронов в Москве
    В ФНС ответили на вопрос о налогообложении блогеров
    Кадыров заявил о новой задаче спецназа «Ахмат» в зоне проведения СВО
    В США заявили о готовности Швеции вступить в НАТО
    Гросси заявил о планах МАГАТЭ усилить присутствие на ЗАЭС
    Предсказано неизбежное затопление Нью-Йорка
    Уточнены сроки запуска первой в истории современной России миссии на Луну
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.