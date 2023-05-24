Актриса Белла Торн снялась обнаженной в полотенце в ванной комнате

Американская актриса Белла Торн снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

25-летняя знаменитость поделилась с подписчиками снимком в сторис (на момент написания новости он был удален), на котором она позирует обнаженной в ванной комнате. На размещенном кадре видно, что на звезде киноленты «Опасная игра» отсутствует нижнее белье, а интимные части тела прикрыты полотенцем.

При этом девушка дополнила свой образ серебряными украшениями. Также можно заметить, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы убраны под еще одно полотенце.

В апреле Белла Торн опубликовала серию кадров, на которых она позирует в вязаном микробикини красно-белого цвета, лиф которого выполнен в виде персонажа Hello Kitty. Знаменитость снялась на шезлонге с распущенными волосами и без макияжа на лице.