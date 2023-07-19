В Польше задержали 15 человек по подозрению в работе на Россию

Gazeta Polska: в Польше задержали 15 человек по подозрению в работе на Россию

В Польше задержали 15 человек по подозрению в работе на Россию. По версии следствия, они планировали взорвать поезда с оружием и гуманитарной помощью для Украины, передает Gazeta Polska со ссылкой на источники.

По данным газеты, задержанные — граждане Белоруссии, России и Украины. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Издание утверждает, что задержанные получали задания из Москвы, а после их выполнения с ними рассчитывались криптовалютой (в основном биткоинами), которая затем обменивалась на наличные деньги.

Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что польские спецслужбы задержали гражданина России по подозрению в шпионаже. «Подозреваемый вел наблюдение за военными объектами и морскими портами», — сообщил польский министр, добавив, что подозреваемому «систематически платили русские».