В Польше задержан россиянин по подозрению в шпионаже

Politico: глава МВД Польши заявил о задержани гражданина России по подозрению в шпионаже

Польские спецслужбы задержали гражданина России по подозрению в шпионаже, заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский. Его слова передает американская газета Politico.

«Подозреваемый вел наблюдение за военными объектами и морскими портами», — сообщил польский министр, добавив, что подозреваемому «систематически платили русские».

30 июня по обвинению в шпионаже и участии в некой шпионской сети, якобы действующей в интересах Москвы, задержали российского хоккеиста Максима Сергеева, выступавшего за польский клуб «Заглембе». Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Суд принял решение о его аресте на три месяца.