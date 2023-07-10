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08:53, 10 июля 2023Мир

В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России украинца

Спецслужбы Польши задержали украинца, подозреваемого в шпионаже в пользу России

Фото: Mateusz Wlodarczyk / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Агентство внутренней безопасности Польши задержало украинца, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Об этом сообщила пресс-служба министра Мариуша Блащака, координирующего работу польских спецслужб, передает ТАСС.

По данным спецслужб, гражданина Украины, который находился в Польше с 2019 года, задержали 21 июля. Он стал 15-м человеком, которому предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, связанной с ведением шпионской деятельности, говорится в сообщении. Следствие считает, что задержанный наблюдал за критически важной инфраструктурой в Польше, в том числе военными объектами.

30 июня по обвинению в шпионаже и участии в некой шпионской сети, якобы действующей в интересах Москвы, задержали российского хоккеиста Максима Сергеева, выступавшего за польский клуб «Заглембе». Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Суд принял решение о его аресте на три месяца.

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    Марина Совина
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