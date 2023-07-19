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15:17, 19 июля 2023Россия

Российских военных призвали с осторожностью использовать «Армату» в ходе СВО

Аналитик Прохватилов: ВСУ захотят повредить или захватить новый танк «Армата»

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российским военным следует с осторожностью использовать новый танк «Армата» в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. С таким призывом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выступил эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов.

По его словам, на данный момент у России на вооружении стоит небольшое число данного типа машин, и «ими нельзя рисковать», так как крайне высок риск, что противник захочет их повредить или захватить.

«За таким танком будут охотиться, приложат все силы для этого. Воздушно-космическая разведка НАТО просто даст его координаты, и они там пустят хоть сто ракет, чтобы уничтожить "Армату", и это потом будет раздуто на весь мир», — предположил аналитик.

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Прохватилов считает, что полноценно применять новый танк в боевых действиях стоит, когда войска будут располагать минимум сотней подобных образцов вооружения.

19 июля источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что российская группировка войск «Юг» применяла в ходе СВО новейшие танки Т-14 «Армата». Он пояснил, что несколько основных боевых Т-14 «участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит танк». Позже машины были выведены с передовой.

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    Варвара Кошечкина
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