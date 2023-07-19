В Дагестане открыли «капсулу времени» 2004 года

В Дагестане открыли заложенную в 2004 году «капсулу времени»

В Махачкале торжественно открыли «капсулу времени» с посланием ветеранов Великой Отечественной войны, заложенную в 2004 году. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония прошла в рамках празднования 80-й годовщины завершения битвы за Кавказ.

«Выражаем уверенность в том, что молодежь республики, храня верность лучшим традициям старших поколений и героическому прошлому наших народов, внесет достойный вклад в социально-экономическое развитие республики, в дело укрепления мира и стабильности, согласия и взаимопонимания в Дагестане», — зачитал текст послания председатель совета ветеранов Дагестана Магарам Алиджанов.

Глава Дагестана Сергей Меликов в свою очередь напомнил, что в этом году республика будет отмечать 80-летие победы в битве за Кавказ.

После открытия капсулу передали в музей боевой славы имени В. В. Макаровой.