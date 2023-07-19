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06:47, 19 июля 2023Россия

В Совфеде заявили о невозможности ООН скрыть гибель детей из-за ВСУ

Сенатор Никонорова: ООН уже не может скрыть гибель детей из-за обстрелов ВСУ

Cенатор от Донецкой народной республики (ДНР), член парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Наталья Никонорова заявила о невозможности ООН скрыть гибель детей от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ее слова передает РИА Новости.

Как отметила сенатор, в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека упоминается о гибели и ранении детей из-за обстрелов со стороны Украины. Кроме того, организация признала 212 случаев атак, направленных на школы и больницы.

В то же время, ранее можно было наблюдать ангажированность международных правозащитных институтов в данном вопросе, подчеркнула она, назвав реакцию западных стран «полным покрывательством» действий Украины. «Но они уже не могут скрывать правду, ее просто невозможно скрыть», — добавила Никонорова.

Ранее сенатор рассказала, что вскрываются новые факты о незаконной эвакуации детей из населенных пунктов Донбасса. В настоящее время нет данных о местоположении приблизительно 400 детей из детских домов Мариуполя и Волновахи.

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    Марина Совина
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