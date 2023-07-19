Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:53, 19 июля 2023Бывший СССР

400 детей бесследно исчезли после незаконной эвакуации украинскими властями

Сенатор Никонорова: у РФ нет данных о 400 воспитанниках детдомов Мариуполя и Волновахи

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Сенатор от Донецкой народной республики (ДНР), член парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Наталья Никонорова рассказала, что вскрываются новые факты о незаконной эвакуации детей из населенных пунктов Донбасса. Слова Никоноровой приводит РИА Новости.

Сенатор сообщила, что в настоящее время нет данных о местоположении приблизительно 400 детей из детских домов Мариуполя и Волновахи. Она отметила, что эвакуация воспитанников школ- и домов-интернатов осуществлялась незаконно, без какого-либо документального закрепления. По ее словам, речь может идти о тысячах пострадавших. «Согласно нашим данным, только в мариупольском и волновахском детских домах должно было находиться по 150-200 детей», — указала собеседница агентства.

Никонорова отметила, что в украинских и западных СМИ проходила информация о возможной работе на Украине так называемых «черных трансплантологов». По ее словам, постоянно появляются доказательства того, что «детей подвергали медицинскому освидетельствованию на предмет здоровья их органов». При этом, как подчеркнула собеседница агентства, указанные факты также требуют детального рассмотрения и анализа.

«Следует учитывать, что отсутствует любое документальное подтверждение перемещения детей. А это все наши дети, которых насильственным образом вывезли с территории российских субъектов: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей», — продолжила парламентарий.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия дольше часа наносила удар возмездия по Одессе. Поражены портовая инфраструктура и хранилище топлива

    Пропавшую в Шахтах шестилетнюю девочку нашли живой

    В России оценили урон от западных санкций

    Немец побывал в России и рассказал о странных для него привычках русских

    Военкоры сообщили о второй за ночь волне взрывов в Киеве

    В США сообщили об опасном сближении российского и американского самолетов

    Мужчина пожаловался на разрушающие сексуальную жизнь строгие правила партнерши

    Мужчина заставил жену заниматься сексом с его приятелями и попал под следствие

    Пентагон назвал США единственной мировой державой на сегодняшний день

    400 детей бесследно исчезли после незаконной эвакуации украинскими властями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости