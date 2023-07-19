Сенатор Никонорова: у РФ нет данных о 400 воспитанниках детдомов Мариуполя и Волновахи

Сенатор от Донецкой народной республики (ДНР), член парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Наталья Никонорова рассказала, что вскрываются новые факты о незаконной эвакуации детей из населенных пунктов Донбасса. Слова Никоноровой приводит РИА Новости.

Сенатор сообщила, что в настоящее время нет данных о местоположении приблизительно 400 детей из детских домов Мариуполя и Волновахи. Она отметила, что эвакуация воспитанников школ- и домов-интернатов осуществлялась незаконно, без какого-либо документального закрепления. По ее словам, речь может идти о тысячах пострадавших. «Согласно нашим данным, только в мариупольском и волновахском детских домах должно было находиться по 150-200 детей», — указала собеседница агентства.

Никонорова отметила, что в украинских и западных СМИ проходила информация о возможной работе на Украине так называемых «черных трансплантологов». По ее словам, постоянно появляются доказательства того, что «детей подвергали медицинскому освидетельствованию на предмет здоровья их органов». При этом, как подчеркнула собеседница агентства, указанные факты также требуют детального рассмотрения и анализа.

«Следует учитывать, что отсутствует любое документальное подтверждение перемещения детей. А это все наши дети, которых насильственным образом вывезли с территории российских субъектов: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей», — продолжила парламентарий.

