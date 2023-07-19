В российском заказнике выпустят на волю шесть краснокнижных птиц

На Ямале выпустят на волю шесть краснокнижных стерхов

В российском природном заказнике выпустят на волю шесть краснокнижных журавлей-стерхов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Салехарда на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В Куноватский природный заказник птиц перевезли на вертолете с Ямала. Стерхи прибыли из Окского государственного заповедника, где расположен питомник, в котором восстанавливают их популяцию.

Ученые «Научного центра изучения Арктики» выпустят птиц в дикую природу. Стерхам предстоит адаптироваться к новой среде и выбрать место для семейной жизни.

Уточняется, что за последние четыре года в заказнике поселились 23 журавля этого вида.

Стерх, или белый журавль, — редкий вид журавлей, обитающих на северных территориях России. Эти птицы находятся под угрозой исчезновения и внесены в списки Красной книги Международного союза охраны природы и конвенции по международной торговле животными СИТЕС, а также в Красную книгу России.

В июне в Хинганском заповеднике в Амурской области вылупились семь птенцов редкого японского журавля. Позже птиц планируют перевезти в зимний питомник, а затем выпустят в дикую природу.