Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставят в Москву

Минздрав: пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставят в Москву

Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставят в Москву. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, его цитирует цитирует РИА Новости.

Пациентка продолжит лечение в ведущем детском федеральном учреждении. «Ее состояние стабильно», — отметил Кузнецов.

17 июля два безэкипажных украинских аппарата атаковали Крымский мост с проезжавшими по нему автомобилями. Двоих человек спасти не удалось, ими оказались родители девочки.