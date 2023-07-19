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17:22, 19 июля 2023Россия

Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставят в Москву

Минздрав: пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставят в Москву

Фото: СК РФ / РИА Новости

Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставят в Москву. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, его цитирует цитирует РИА Новости.

Пациентка продолжит лечение в ведущем детском федеральном учреждении. «Ее состояние стабильно», — отметил Кузнецов.

17 июля два безэкипажных украинских аппарата атаковали Крымский мост с проезжавшими по нему автомобилями. Двоих человек спасти не удалось, ими оказались родители девочки.

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    Алан Босиков
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