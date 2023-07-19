VK Fest установил рекорд по количеству гостей

В 2023 году VK Fest в пяти городах России посетили рекордные 200 тысяч человек

Один из крупнейших музыкально-развлекательных фестивалей России, который в 2023 году прошел под открытым небом в пяти городах страны, установил рекорд по количеству гостей — за месяц мероприятие посетили 200 тысяч человек. Об этом сообщается в релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В 2023 году фестиваль прошел во Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Сочи и Москве. Директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков подчеркнул, что в этом году мероприятие можно назвать самым масштабным событием в России. «Пять городов за месяц, 500 артистов и знаменитостей, 200 тысяч человек были с нами офлайн, 34 миллиона просмотров трансляций онлайн», — рассказал он.

За месяц на сценах VK Fest выступили Баста, отыгравший концерты в трех городах, Леонид Агутин, ANNA ASTI, JONY, Хаски, Zivert, МОТ, Dabro, Лолита и другие. Кроме того, на образовательных площадках Знания.Лектория выступили более 100 спикеров, включая писателя-фантаста Сергея Лукьяненко, актеров Дмитрия Харатьяна и Бориса Смолкина, телеведущего Анатолия Вассермана, дизайнера Артемия Лебедева и путешественника Федора Конюхова. При этом трансляции бесед с экспертами собрали 15 миллионов просмотров.

Также в качестве гостей и участников мероприятия VK Fest посетили 350 блогеров, среди которых были KARA KROSS, Милана Хаметова, Yan Dilan, Алексей Столяров, Валя Карнавал, Влад А4, Амина (Tenderlybae) и Катя Адушкина. Ведущими фестиваля стали Ида Галич, Дмитрий Масленников, Анастасия Ивлеева и другие знаменитости.

Ранее сообщалось, что гребец-байдарочник, олимпийский чемпион Игр-2012 в Лондоне Юрий Постригай установил в рамках VK Fest рекорд России, добравшись на байдарке из Санкт-Петербурга в Москву за две недели. 34-летний спортсмен стартовал 2 июля из Парка 300-летия Санкт-Петербурга, а причалил 16 июля 2023 года в Серебряном Бору в Москве.