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09:31, 19 июля 2023Силовые структуры

Начальник полигона пойдет под суд за хищение дизельного топлива

На Ямале начальник полигона пойдет под суд за растрату свыше четырех тонн топлива

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ямало-Ненецком автономном округе предстанет перед судом начальник полигона МУП «Ноябрьскспецавтотранс», подозреваемый в хищении и растрате казенного дизельного топлива. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с октября 2022-го по март 2023 года обвиняемый воспользовался своим служебным положением и похитил со склада свыше четырех с половиной тонн дизельного топлива, которое позднее по заниженной цене продал своим знакомым. Общий ущерб от деятельности бывшего начальника полигона превысил 280 тысяч рублей.

«В ходе предварительного следствия собрано достаточно доказательств вины мужчины, в связи с чем, в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд»,— пояснили в региональном управление СКР.

20 июня сообщалось, что в Вологодской области возбудили дело в отношении 44-летней бывшей заведующей детским садом в Сокольском районе за хищения.

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    Владимир Седов
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