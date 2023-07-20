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16:49, 20 июля 2023Экономика

Росстат заявил о росте бедности в Хакасии и Тыве

Росстат: в Хакасии и Тыве в 2022 году вырос уровень бедности

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Хакасия и Тыва стали двумя регионами Сибирского федерального округа, где уровень бедности в 2022 году вырос. Об этом заявил начальник управления координации и развития статистического учета Росстата Денис Тимофеев, сообщает Telegram-канал Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

По его словам, уровень бедности в Хакасии составил 18,1 процента, в Тыве — 28,8 процента. При этом в среднем по стране уровень бедности в 2022 году составил 9,8 процента.

Минимальные среднедушевые доходы в 2022 году отмечены в Тыве, в Республике Алтай и в Хакасии. Самые низкие темпы роста доходов в Омской и в Томской областях, а также в Хакасии.

Тимофеев также сообщил, что максимальное снижение оборота розничной торговли среди регионов Сибирского федерального округа в 2022 году зафиксировано в Хакасии — минус 9,8 процента.

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