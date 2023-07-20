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21:51, 20 июля 2023Мир

Белый дом отказался комментировать свои шаги в случае провокаций в Черном море

Белый дом отказался комментировать свои действия в случае провокаций в Черном море
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби отказался комментироваться действия США в случае, если Россия атакует гражданские корабли, идущие в сторону или из украинских портов в Черном море. Его слова приводит РИА Новости.

«Что касается того, что бы сделали, я не хочу строить гипотезы», — отметил чиновник.

Кирби заявил, что США продолжают призывать Россию вернуться в зерновую сделку. «Будем следить за тем, как они (Россия - ред.) будут вести себя в этом отношении», — подчеркнул он.

Чиновник заключил, что оснований для нападения на гражданские корабли, идущие в украинские порты, нет.

17 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о прекращении действия черноморской зерновой инициативы. По его словам, часть, касающаяся России, не выполнена до сих пор.

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    Юлия Мискевич
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