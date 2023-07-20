На безымянном пальце новой возлюбленной Билла Гейтса заметили кольцо

People: возлюбленную Билла Гейтса заметили с кольцом на безымянном пальце

Полу Херд, новую возлюбленную основателя Microsoft Билла Гейтса, заметили с «обручальным» кольцом на пальце. Однако слухи о скорой свадьбе быстро опровергли, сообщает журнал People.

Предположения о возможной помолвке 67-летнего Гейтса и 61-летней Херд начали появляться в СМИ после того, как журналисты заметили кольцо с драгоценным камнем на безымянном пальце женщины. После первых публикаций официальный представитель Гейтса выступил с опровержением слухов и сообщил, что речи о помолвке не идет. «Мы официально подтверждаем, что кольцо, с которым заметили миссис Херд, принадлежит ей уже несколько десятилетий», — говорится в официальном заявлении.

Об отношениях Гейтса и Херд стало известно в феврале. До этого их несколько раз видели вместе на спортивных мероприятиях. Гейтс развелся со своей женой Мелиндой Френч Гейтс в августе 2021 года после 27 лет брака. Уже тогда в интервью «Би-би-си» он рассказал, что надеется найти новую любовь. «Конечно, я ведь не робот», -- ответил миллиардер на вопрос о планах на личную жизнь.

Пола Херд много лет была замужем за Марком Хердом, одним из директоров компании Oracle, которая занимается созданием программного обеспечения. Херд ушел из жизни в 2019 году в возрасте 62 лет из-за болезни.

Ранее сообщалось, что медиамагнат Руперт Мердок разорвал помолвку с невестой, которая должна была стать его пятой женой. Мердок причины разрыва не комментировал.