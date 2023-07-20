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19:04, 20 июля 2023Мир

Боррель предложил создать механизм военных поставок Киеву

Боррель предложил создать механизм военных поставок Киеву на сумму 5 миллиардов евро

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил создать механизм военных поставок Киеву на сумму 5 миллиардов евро до 2027 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы предложили создать специальную линию, посвященную военной помощи Украине: 5 миллиардов евро в год на ближайшие четыре года. Это в рамках того же инструмента, Европейского фонда мира, но теперь это будет специальная линия», — сказал глава евродипломатии по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Ранее Бррель заявил, что Евросоюз может превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины. Он подчеркнул, что военная поддержка Украины должна быть долгосрочной — во время конфликта и после него. «Таким образом, Европейский фонд мира для Украины, возможно, должен стать Фондом обороны Украины — обучение и модернизация армии должны продолжаться», — сказал он.

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    Виктория Кондратьева
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